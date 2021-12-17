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НАТО ищет подрядчика чтобы понять, как их информация "доходит" до России

Мир

НАТО объявил тендер на поиск подрядчика, который проанализирует, как сообщения Североатлантического альянса воздействуют на Россию.

НАТО ищет подрядчика чтобы понять, как их информация "доходит" до России

Заявлено, что поиском аналитиков занимается Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE). Тендер необходим, чтобы изучить как именно сообщения альянса влияют на "сдерживание России".

"В рамках данного исследования NATO StratCom COE прибегнет к услугам организации, которая проанализирует, насколько коммуникация НАТО в информационной среде Российской Федерации эффективна на практике", — цитирует документ тендера RT.

В НАТО подчеркнули, что налаженная связь является одним из элементов "сдерживания", под которым подразумевают "убеждение потенциального агрессора, что негативные последствия принуждения или вооружённого конфликта перевесят потенциальную выгоду".

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НАТО в шоке от российской мощи
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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