НАТО объявил тендер на поиск подрядчика, который проанализирует, как сообщения Североатлантического альянса воздействуют на Россию.
Заявлено, что поиском аналитиков занимается Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE). Тендер необходим, чтобы изучить как именно сообщения альянса влияют на "сдерживание России".
"В рамках данного исследования NATO StratCom COE прибегнет к услугам организации, которая проанализирует, насколько коммуникация НАТО в информационной среде Российской Федерации эффективна на практике", — цитирует документ тендера RT.
В НАТО подчеркнули, что налаженная связь является одним из элементов "сдерживания", под которым подразумевают "убеждение потенциального агрессора, что негативные последствия принуждения или вооружённого конфликта перевесят потенциальную выгоду".
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