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Шольц: ЕС готовит меры на случай военного конфликта России и Украины

Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз готовит меры на случай обострения конфликта между Россией и Украиной. Как отметил политик, лидеры европейских стран надеются, что этого не произойдёт.

Шольц: ЕС готовит меры на случай военного конфликта России и Украины

На совместной конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Брюсселе Шольц подчеркнул, что сейчас ЕС оценивает последствие и эффективность этих самых мер.

"Мы обсуждаем меры, к которым должны будем и можем прибегнуть в случае, если не удастся добиться мирного развития ситуации. Но то, что мы это делаем, что мы оцениваем отдельные меры, их последствия и эффективность, — это только подготовка на случай, до которого не должно доходить", — цитирует Шольца ТАСС.

Какие конкретно меры прорабатывает ЕС "на всякий случай", канцлер не уточнил.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что на саммите в Брюсселе лидерами ЕС было принято единогласное решение продлить против России экономические санкции.

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