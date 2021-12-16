В Британии выявлено рекордное число случаев заражений коронавирусом

В Великобритании за последние сутки врачи выявили 88 376 случаев заражений коронавирусом — это рекорд с начала пандемии, сообщает телеканал Sky News.

Днём ранее в стране также был установлен рекорд — 78 610 заражённых. Предыдущий пик заражения был зарегистрирован 8 января текущего года — 68 053.

По прогнозам экспертов, в ближайшее время эти рекордны будут снова побиты, так как новый омикрон-штамм быстро распространяется.

Ранее сообщалось, что новый вариант COVID-19 способен мутировать и проникать в организм грызунов, переносящих чуму.

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