Зеленский: украинцы поддерживают курс в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в обществе растёт поддержка курса Украины в НАТО.

"Наш евроатлантический курс остаётся неизменным, его поддержка в украинском обществе растёт", — цитирует Зеленского РИА Новости.

Он поблагодарил генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга за "чёткий сигнал вопроса членства Украины в НАТО". По словам украинского президента, большинство стран поддерживают вступление Украины в НАТО, однако у членов альянса до сих пор нет единой позиции по этому вопросу.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал начать переговоры, чтобы выработать чёткие международно-правовые договорённости, исключающие любое продвижение НАТО к границам РФ и размещение в соседних странах, в частности на Украине, наступательных вооружений.

По словам заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, если НАТО и США не прислушаются к требованиям России о гарантиях безопасности, то может произойти новый виток конфронтации.

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