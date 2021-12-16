EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мария Захарова высказалась о блокировке нового канала RT
Голикова: смертность от COVID-19 в РФ снизилась на 14,7%
"Стрелок" в МФЦ Москвы пытался вылечиться от психических заболеваний
Собчак пренебрежительно отозвалась о россиянах: "Интеллект — прерогатива элиты"
Голикова: в России выявили 25 случаев заражения омикрон-штаммом
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ приблизился к 58%
Вечно молодой Леонтьев выступил на сцене Кремля
Песков назвал высылку российских дипломатов из ФРГ "неприятным эпизодом"
Политолог оценил шансы Украины справиться с газовым и политическим кризисом

Зеленский: украинцы поддерживают курс в НАТО

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в обществе растёт поддержка курса Украины в НАТО.

Зеленский: украинцы поддерживают курс в НАТО

"Наш евроатлантический курс остаётся неизменным, его поддержка в украинском обществе растёт", — цитирует Зеленского РИА Новости.

Он поблагодарил генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга за "чёткий сигнал вопроса членства Украины в НАТО". По словам украинского президента, большинство стран поддерживают вступление Украины в НАТО, однако у членов альянса до сих пор нет единой позиции по этому вопросу.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал начать переговоры, чтобы выработать чёткие международно-правовые договорённости, исключающие любое продвижение НАТО к границам РФ и размещение в соседних странах, в частности на Украине, наступательных вооружений.

По словам заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, если НАТО и США не прислушаются к требованиям России о гарантиях безопасности, то может произойти новый виток конфронтации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Во сколько обойдётся Украине членство в НАТО?
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Голикова: смертность от COVID-19 в РФ снизилась на 14,7%
Сколько денег за свои произведения получали русские классики
"Стрелок" в МФЦ Москвы пытался вылечиться от психических заболеваний
Собчак пренебрежительно отозвалась о россиянах: "Интеллект — прерогатива элиты"
Зеленский: украинцы поддерживают курс в НАТО
Экс-замглавы СБУ о "болевых точках” России: "Рязань — вообще не российский город"
Голикова: в России выявили 25 случаев заражения омикрон-штаммом
В Кремле отреагировали на упоминание военных РФ в ЛДНР в материале суда
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ приблизился к 58%
Вечно молодой Леонтьев выступил на сцене Кремля
Популярное
Мир. Новости мира
Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго

Сергей Тихановский — белорусским судом во вторник был приговорен к 18 годам тюрьмы.

Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Политика. Новости и аналитика
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Шоу-бизнес
Охрипшая Лариса Гузеева пожаловалась на здоровье
Здоровье
Чумаков рассказал об искусственном происхождении варианта коронавируса "омикрон"
Дмитрий Соколов Сколько денег за свои произведения получали русские классики Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Билингвы могут запутаться в воспоминаниях Ирина Шлионская Любовь Степушова Армения окончательно сдалась Азербайджану и Турции Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
The Hill: новое правительство ФРГ спасло Украину от "агрессии" со стороны РФ
Здоровье
"Голубые таблетки": Мясников озвучил неожиданную причину заложенности носа
Андрей Малахов пожаловался на суровый нрав жены
Шоу-бизнес
Андрей Малахов пожаловался на суровый нрав жены
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников