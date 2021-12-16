Зеленский рассказал, что в НАТО не могут договориться насчёт членства Украины

Украинский президент Владимир Зеленский, заявил, что большинство стран поддерживают вступление Украины в НАТО, однако у всех членов альянса до сих пор нет единой позиции по этому вопросу.

Лидер Украины сообщил об этом после встречи с Йенсом Столтенбергом, генеральным секретарём НАТО.

"Как вы понимаете, единой позиции относительно вступления Украины в НАТО среди 30 государств пока что нет, но большинство стран нас поддерживают. Также нет единой позиции среди государств относительно военной помощи", — передаёт агентство РИА Новости его слова.

Ранее Кремль жёстко прокомментировал заявления представителей Пентагона об открытых для Грузии и Украины "дверях в НАТО" и планах убедить эти страны "реализовать изменения для вступления в альянс". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это будет нарушение тех "красных линий", о котором говорил Владимир Путин.

Отмечается, что большинство экспертов не видят в обозримом будущем членство Украины в НАТО.

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