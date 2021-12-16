Согласно статье, опубликованной в британской газете The Guardian, российский "Газпром" жаждет выгоды и старается продать максимальное количество голубого топлива по завышенным ценам.
По мнению руководителя газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торреса Диаса, на которого ссылается издание, если российский поставщик топлива продолжит увеличивать объёмы продажи газа — это может стабилизировать экономику.
"Если Россия увеличит объёмы экспорта газа на 20%, это может снизить рыночную цену на газ на рынках Западной Европы на 50%. Вместо этого "Газпром" нашёл тщательный баланс "между продажей как можно большего количества газа без увеличения объёмов на рынке до такой степени, что это снижает рыночную цену", — цитирует Диаса издание.
По мнению иностранного эксперта, если цены не снизят, то европейские страны будут вынуждены искать альтернативные источники энергии. Кроме того, в статье не обошлось и без упоминания якобы "российской агрессии" по отношению к Незалежной на фоне постпандемийного всплеска потребности в голубом топливе.
"Это также совпадает с ростом агрессии России по отношению к своим соседям на Украине и Молдавии и обострением напряжённости в отношениях с западными державами из-за трубопровода "Северный поток — 2", — говорится в статье.
В минувший вторник стоимость газа составила 1500 тысячи долларов за тысячу кубометров.
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