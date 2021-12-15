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В Госдуме назвали высылку из Берлина российских дипломатов несправедливой

Мир

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение Германии объявить двух российских дипломатов персонами нон грата несправедливым, сообщает РИА Новости.

"Очередное объявление персонами нон грата сотрудников посольства России в Германии и обвинения в "госзаказе" на убийство гражданина Грузии ещё больше осложнят отношения Москвы и Берлина", - сказал Слуцкий.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что два дипломата российского посольства в Берлине объявлены персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Напомним, что Хангошвили участвовал в конфликте в Чечне на стороне боевиков. Он был убит в парке Малый Тиргартен в округе Альт-Моабит в августе 2019 года. 

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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