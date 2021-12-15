Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение Германии объявить двух российских дипломатов персонами нон грата несправедливым, сообщает РИА Новости.
"Очередное объявление персонами нон грата сотрудников посольства России в Германии и обвинения в "госзаказе" на убийство гражданина Грузии ещё больше осложнят отношения Москвы и Берлина", - сказал Слуцкий.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что два дипломата российского посольства в Берлине объявлены персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Напомним, что Хангошвили участвовал в конфликте в Чечне на стороне боевиков. Он был убит в парке Малый Тиргартен в округе Альт-Моабит в августе 2019 года.
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