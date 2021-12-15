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Захарова: высылка из Берлина российских дипломатов не останется без ответа

Политика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия адекватно ответит на высылку двух российских дипломатов из Берлина.

Захарова: высылка из Берлина российских дипломатов не останется без ответа

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что два дипломата российского посольства в Берлине объявлены персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

"Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она добавила, что в ближайшее время МИД РФ выпустит официальное заявление по этому поводу.

Ранее суд в Берлине признал 56-летнего россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который участвовал в Чеченской войне на стороне боевиков,
и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Берлин считает, что преступление было совершено по заказу российских властей, хотя Москва неоднократно отвергала свою причастность к случившемуся.

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Разозлится ли Германия?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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