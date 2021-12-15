Захарова: высылка из Берлина российских дипломатов не останется без ответа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия адекватно ответит на высылку двух российских дипломатов из Берлина.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что два дипломата российского посольства в Берлине объявлены персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

"Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она добавила, что в ближайшее время МИД РФ выпустит официальное заявление по этому поводу.

Ранее суд в Берлине признал 56-летнего россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который участвовал в Чеченской войне на стороне боевиков,

и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Берлин считает, что преступление было совершено по заказу российских властей, хотя Москва неоднократно отвергала свою причастность к случившемуся.

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