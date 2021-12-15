У больных омикрон-штаммом выявили два необычных симптома

Врачи из Южно-Африканской Республики, где омикрон-штамм коронавируса вытеснил "дельту" и стал доминирующим вариантом COVID-19, сообщили, что "омикрон" имеет два неожиданных симптома, отмечает The Telegraph.

По словам исполнительного директора Discovery Health (частный страховщик здоровья в ЮАР) доктора Райана Ноаха, заражённые "омикроном" пациенты жалуются на боли в пояснице и першение в горле. Однако их на 23% реже госпитализируют по сравнению с людьми с дельта-штаммом. Эксперты компании пришли к таким выводам после того, как проанализировали 78 тысяч случаев.

Несмотря на то, что болезнь, как правило, протекает в лёгкой форме, омикрон-штамм всё же опасен, особенно для непривитых людей.

В ноябре новый вариант коронавируса впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Учёные предполагают, что "омикрон" развился в человеческом организме со слабым иммунитетом. Не исключено, что "нулевым пациентом" стал человек, заражённый ВИЧ.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, у вакцинированных заболевание омикрон-штаммом протекает в легкой форме.

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