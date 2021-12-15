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Почему Чумаков обвинил англичан в создании штамма "омикрон"

Наука

Вирусолог Пётр Чумаков заявил об искусственном создании недавно появившегося штамма коронавируса "омикрон" и обвинил в этом "англичан". Есть ли для этого основания?

Почему Чумаков обвинил англичан в создании штамма "омикрон"

"Омикрон" обнаружен Гарвардским университетом

"Омикрон" — новый штамм Covid-19, был впервые обнаружен исследователями Партнерства Ботсваны и Гарвардского института СПИДа 19 ноября.

Гарвардский институт СПИДа возглавляет профессор Гарвардской школы общественного здравоохранения Майрон "Макс" Эссекс. Его открытие, что ВИЧ — это ретровирус, принесло ему премию Ласкера, одну из самых престижных премий в области медицины.

И ретровирус ВИЧ тоже отличался

Сегодня Ботсвана — небольшое государство на юге Африки — является объектом почти всех исследований Эссекса. Англичанин выдвинул гипотезу о том, что штамм СПИДа, поражающий южную часть Африки, в частности Ботсвану, отличался от типичного штамма, встречающегося в Соединенных Штатах или других частях Африки.

После этого партнерство Ботсваны и Гарварда начало быстро расширяться. Сегодня в учреждении работают более 250 человек, большинство из которых — ботсванские исследователи.

Эссекс описывает эти отношения, как "почти семейные".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла разработанные командой рекомендации по снижению передачи ВИЧ от матери к ребёнку в развивающихся странах.

Секвенирование генома- это генная инженерия

Директор лаборатории в Ботсване и первый ученый, открывший вариант "омикрон", Сикхулиле Мойо заявил 3 декабря на пресс-конференции, что гипотеза о том, откуда возник этот вариант, "не очень ясна".

"Мы все еще пытаемся понять, как такое количество мутаций возникло в "омикроне" за такой короткий период времени", — сказал он.

Профессор Школы общественного здравоохранения и председатель совета директоров Партнерства Ботсваны и Гарвардского института СПИДа Роджер Л. Шапиро, сказал во время пресс-конференции, что открытие "омикрона" было "не случайным". 

"Доктор Мойо постоянно работает над секвенированием (расшифровкой генома) вирусов SARS-CoV-2, которые были идентифицированы нашей лабораторией", — сказал Шапиро.

Заместитель директора лаборатории в Ботсване Симани Гасейтсиве сказал в интервью, что лаборатория стремится ответить на дополнительные вопросы о "серьезности" вируса и о том, способны ли антитела пациентов с вариантом "омикрон" "нейтрализовать предыдущий вариант".

Искусственный вариант происхождения коронавируса не исключён в ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что исключать версию об утечке первичного коронавируса из китайской лаборатории в Ухани пока рано. 

«Я сам был лаборантом, я иммунолог, я работал в лаборатории, инциденты в лаборатории могут произойти», — добавил Гебрейесус.

Глава ВОЗ поставил под сомнение доклад организации, в котором говорилось, что версия искусственного происхождения вируса является «крайне маловероятной».

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Владимир Губарев
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