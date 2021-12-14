Зеленский: запуск "Северного потока-2" обрушит безопасность в Европе

Ввод в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2" грозит обрушить безопасность в Европе, считает президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью итальянской газете La Repubblica, текст которого размещён на сайте украинского лидера, Зеленский назвал "чрезвычайно дестабилизирующей" для региона даже гипотетическую возможность запуска газопровода. По мнению президента, ввод "Северного потока-2" в эксплуатацию будет означать конец транзита газа через Украину.

"Если это произойдет, безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет", — подчеркнул Зеленский.

Ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил о недопустимости политизации проекта "Северный поток-2", поскольку это лишь принесёт вред Евросоюзу.

""Северный поток-2" — это европейский проект, который не должен использоваться как средство давления на Москву", — сказал политик.

Напомним, "СП-2" — это две нитки газопровода, которые проложены из РФ через Балтийское море до ФРГ. Мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год.

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