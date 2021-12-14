Румыны крали топливо США с военной базы НАТО и объяснили это "своей культурой"

Румыны ответили на обвинение Пентагона в краже топлива США. Так, ведомство посчитало, что за четыре года хищений сумма ущерба составила более двух миллионов рублей. Минобороны Румынии заявили, что это всё из-за "небрежности" американских военных.

Речь идёт о базе НАТО "Михаил Когэлничану", откуда стартуют самолёты-разведчики альянса. Однако румынские представители заявили, что всё дело "в культуре" страны.

"Слушайте, это был пункт снабжения где-то за пределами военной базы США. Я бы назвал это небрежностью со стороны американцев — они недостаточно хорошо знакомы с нашей культурой", — цитирует министра обороны Румынии Василе Дынку "Известия".

Будет ли Румыния возмещать американцам ущерб, Дынку не уточнил.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что против строительства военной базы НАТО на своей территории выступили Фарерские острова. Как отметили датские СМИ, основная часть дохода жителей — экспорт рыбы. Большая часть промысла "уходит" в Россию, а из-за альянса острова могут потерять большую часть дохода.

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