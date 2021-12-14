Байден доволен: удалось продать Финляндии 64 дорогущих самолёта

Финляндия купит у США 64 самолета Lockheed Martin F-35, чтобы заменить устаревшие F/A-18 тоже американского производства.

Сделка стоит €8,378 млрд ($9,44 млрд) и включает в себя истребители, вооружение и техническое обслуживание до 2030 года.

По словам командующего ВВС Финляндии Паси Йокинена, Финляндия рассчитывает начать поэтапное введение самолетов в эксплуатацию в 2027 году.

Президент США решением финских партнёров очень доволен. Во время телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинисте он назвал покупку "прочной основой для еще более тесных двусторонних оборонных связей на долгие годы”.

"Два лидера также обсудили свои общие опасения по поводу дестабилизирующего военного наращивания Россией вдоль границы с Украиной и важность трансатлантических усилий по деэскалации ситуации. Оба президента сочли важным сотрудничать, чтобы найти дипломатическое решение напряженной ситуации”, — говорится в сообщении Белого дома.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Lockheed Martin одержал победу в соревновании между Boeing, французским Dassault, Eurofighter и соседним шведским Saab. Министр обороны Антти Кайкконен настаивал на том, что "все вовлеченные страны являются очень близкими и ценными партнерами Финляндии”.

настаивал на том, что "все вовлеченные страны являются очень близкими и ценными партнерами Финляндии”. Финляндия — вторая нейтральная европейская страна, сделавшая выбор в пользу проблемного и дорогого самолета американского производства, который сам Пентагон в феврале назвал "неудачным”.

В июне Швейцария объявила о сделке на сумму 6,352 миллиона долларов за 36 единиц F-35A.

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