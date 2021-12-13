"Человеком года" по версии Time стал Илон Маск

Изобретатель и предприниматель Илон Маск по решению журнала Time оказался "Человеком года". Об этом сообщили в ходе трансляции церемонии на YouTube.

Как подчеркнул главный редактор Time Эдвард Фельсенталь, для Маска характерен экстраординарный взгляд на жизнь на Земле. Также журналист отметил, что необычное мировоззрение бизнесмена распространяется и за пределы нашей планеты.

"От экзистенциального кризиса изменения климата, от проблем неравенства до новых границ возможного — никто не воплощает собой темы этого года лучше, чем человек 2021 года — Илон Маск", — сказал главред издания.

Ранее миллиардер написал в соцсетях, что размышляет, не стать ли ему блогером и перестать трудиться в корпорации Space X. Часть пользователей поддержала изобретателя, однако некоторые раскритиковали возможную смену деятельности.

Премию "Человек года" компания Time ввела в 1927 году. В издании объясняли, что на обложку всегда помещали людей, которые оказывались наиболее влиятельными. В 2019 году титул получила эко-защитница Грета Тунберг. В 2020 году "Человеком года" стали американский президент Джозеф Байден и политик Камала Харрис.

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