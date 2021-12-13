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"Человеком года" по версии Time стал Илон Маск

Мир

Изобретатель и предприниматель Илон Маск по решению журнала Time оказался "Человеком года". Об этом сообщили в ходе трансляции церемонии на YouTube.

"Человеком года" по версии Time стал Илон Маск

Как подчеркнул главный редактор Time Эдвард Фельсенталь, для Маска характерен экстраординарный взгляд на жизнь на Земле. Также журналист отметил, что необычное мировоззрение бизнесмена распространяется и за пределы нашей планеты.

"От экзистенциального кризиса изменения климата, от проблем неравенства до новых границ возможного — никто не воплощает собой темы этого года лучше, чем человек 2021 года — Илон Маск", — сказал главред издания.

Ранее миллиардер написал в соцсетях, что размышляет, не стать ли ему блогером и перестать трудиться в корпорации Space X. Часть пользователей поддержала изобретателя, однако некоторые раскритиковали возможную смену деятельности.

Премию "Человек года" компания Time ввела в 1927 году. В издании объясняли, что на обложку всегда помещали людей, которые оказывались наиболее влиятельными. В 2019 году титул получила эко-защитница Грета Тунберг. В 2020 году "Человеком года" стали американский президент Джозеф Байден и политик Камала Харрис.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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