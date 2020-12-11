В Time назвали человека года: это политик

После эко-активистки Греты Тунберг, которая получила титул "Человека года" в 2019 году, жюри Times вернулось в привычное русло и снова выбрало политика. "Человек года-2020" — Джо Байден.

В издании уточняют, что также "включают" в число занявших первое место кандидата в вице-президенты Камалу Харрис.

Борьба в 2020 году разыгралась не шуточная: за "Человека года" боролись:

Джо Байден;

Дональд Трамп ;

; Энтони Фаучи (инфекционист);

(инфекционист); медработники;

представители движения Black Lives Matter.

Однако журнал остался верен своим принципа и предпочёл видеть на первом месте политика.