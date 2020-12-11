После эко-активистки Греты Тунберг, которая получила титул "Человека года" в 2019 году, жюри Times вернулось в привычное русло и снова выбрало политика. "Человек года-2020" — Джо Байден.
В издании уточняют, что также "включают" в число занявших первое место кандидата в вице-президенты Камалу Харрис.
Борьба в 2020 году разыгралась не шуточная: за "Человека года" боролись:
Однако журнал остался верен своим принципа и предпочёл видеть на первом месте политика.
"Выбор "Человека года" всегла сложен, а в этом году был намного сложнее, чем в большинстве предыдущих.
Можно с уверенностью сказать, что историки будут смотреть на 2020 год как на решающий, поворотный момент на многих "фронтах".
Джо Байден и Камала Харрис — две персоны, чей выбор отразил основные события этого года и чьи судьбы будут определять роль нации в мире и будущее американского эксперимента", — объяснил выбор главный редактор Times Эдвард Фельсенталь.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.