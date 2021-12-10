Илон Маск "подумывает" бросить Space X и стать блогером

Миллиардер и основатель Space X Илон Маск заявил, что "подумывает" над тем, чтобы бросить свою основную деятельность и стать блогером. Такой мыслью он поделился на своей странице в социальных сетях.

Илон Маск обратился к своим подписчикам с вопросом об окончании научной карьеры.

"Подумываю над тем, чтобы уйти с работы и стать блогером (influencer — англ.) на полной ставке. Что думаете?" — написал миллиардер в своём Twitter-аккаунте.

Некоторые подписчики оценили идею миллиардера и заявили, что хотели бы смотреть блог Маска. Некоторые, наоборот, раскритиковали и написали, что сейчас глава Space X "на своём месте".

Илон Маск не впервые пользуется помощью подписчиков в решении актуальных вопросов. К примеру, не так давно миллиардер спросил: нужно ли продавать акции Tesla. Получив утвердительный ответ, глава автомобильной компании решил расстаться с частью прав на корпорацию.

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