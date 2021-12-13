В Китае раскритиковали США за двойные стандарты в вопросе свободы слова

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь прокомментировал активные попытки Вашингтона экстрадировать журналиста и создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. На брифинге дипломат отметил, что эта позиция демонстрирует двойные стандарты США в области свободы слова.

Преследование Ассанжа показало лицемерие американских властей в сфере свободы слова и СМИ, подчеркнул Вэньбинь. Дипломат пояснил, что в этой стране любой человек может говорить всё что хочет, однако, если он начнёт критиковать политику Вашингтона и рассказывать о его преступлениях, то сразу сядет в тюрьму.

"Когда США снова начнут во весь голос кричать о защите свободы слова и прессы, люди будут ассоциировать это с судьбой Ассанжа", — заключил Вэньбинь, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее юрист-международник Владимир Новицкий прокомментировал в беседе с Pravda.Ru решение суда в Лондоне одобрить экстрадицию Ассанжа в США.

"В первую очередь, конечно, данное решение вызывает вопросы о беспристрастности, к сожалению, лондонского суда, который позиционировался в последние годы как настоящая судебная беспристрастная инстанция", — сказал Новицкий.

В Америке Ассанжу грозит 175 лет лишения свободы за государственную измену. На портале WikiLeaks журналист публиковал материалы о коррупции среди политиков, шпионских скандалах и военных преступлениях.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.