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В Китае раскритиковали США за двойные стандарты в вопросе свободы слова

Мир

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь прокомментировал активные попытки Вашингтона экстрадировать журналиста и создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. На брифинге дипломат отметил, что эта позиция демонстрирует двойные стандарты США в области свободы слова.

В Китае раскритиковали США за двойные стандарты в вопросе свободы слова

Преследование Ассанжа показало лицемерие американских властей в сфере свободы слова и СМИ, подчеркнул Вэньбинь. Дипломат пояснил, что в этой стране любой человек может говорить всё что хочет, однако, если он начнёт критиковать политику Вашингтона и рассказывать о его преступлениях, то сразу сядет в тюрьму.

"Когда США снова начнут во весь голос кричать о защите свободы слова и прессы, люди будут ассоциировать это с судьбой Ассанжа", — заключил Вэньбинь, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее юрист-международник Владимир Новицкий прокомментировал в беседе с Pravda.Ru решение суда в Лондоне одобрить экстрадицию Ассанжа в США.

"В первую очередь, конечно, данное решение вызывает вопросы о беспристрастности, к сожалению, лондонского суда, который позиционировался в последние годы как настоящая судебная беспристрастная инстанция", — сказал Новицкий.

В Америке Ассанжу грозит 175 лет лишения свободы за государственную измену. На портале WikiLeaks журналист публиковал материалы о коррупции среди политиков, шпионских скандалах и военных преступлениях.

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Познер - Гость Джулиан Ассанж. Выпуск от 30.10.2017
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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