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Юрист: решение суда по экстрадиции Ассанджа имеет политический характер

Мир

Удовлетворение апелляции об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа ставит под вопрос беспристрастность лондонского суда, заявил президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий, комментируя Pravda.Ru сообщения СМИ о вынесенном в Британии судебном решении.

Юрист: решение суда по экстрадиции Ассанджа имеет политический характер

"В первую очередь, конечно, данное решение вызывает вопросы о беспристрастности, к сожалению, лондонского суда, который позиционировался в последние годы как настоящая судебная беспристрастная инстанция", — отметил юрист.

По его мнению, вынесению судебного решения по Ассанжу, вероятно, способствовал нажим со стороны Вашингтона.

"Данное решение носит во многом политический характер и вынесено, возможно, под неформальным нажимом со стороны Соединенных Штатов", — заявил Новицкий.

Он предположил, что избежать выдачи Ассанжа США можно лишь в случае активной общественной кампании.

"Только активная общественная кампания, которая заставит суд изучить все обстоятельства и призвать тот факт, что свобода слова и ответственность за совершенное преступление — более важная вещь, чем нарушение формальной тайны, на которую ссылаются Соединенные Штаты", — подчеркнул юрист.

Ранее стало известно об удовлетворении высоким судом Лондона апелляции Вашингтона на решение о запрете экстрадировать Ассанжа в США.

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Джулиан Ассанж и Темный Интернет
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Любовь Степушова
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