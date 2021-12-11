Новый канцлер Германии уже расстроил посла Украины

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник уже успел разочароваться в новом канцлере Германии Олафе Шольце, который начал работать на посту главы германского правительства несколько дней назад.

Разочарован посол тем, что Германия не хочет предоставлять Украине вооружения. По его словам, это "железобетонная позиция".

"Думаю, что было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена", — заявил Мельник в интервью ZN. UA. Так он прокомментировал отказ правительства Ангелы Меркель продавать Киеву вооружения.

Собственно, и в самом деле, с чего социал-демократу Шольцу менять свою точку зрения, если и в предыдущем правительстве были социал-демократы.

Мельник уточнил, что официальных комментариев со стороны германского правительства на сей счёт не было. Неофициально же в Берлине заявляют, что не хотят провоцировать дальнейшую военную эскалацию.

Украинский посол заявил, что будет продолжать убеждать правительство ФРГ разрешить поставки вооружений на Украину. Хотя признал, что не уверен в быстром достижении изменения позиции Германии.

Ранее Андрей Мельник заявил, что германские власти должны не позднее 8 декабря (то есть дня, когда начало работу новое правительство) "очень наглядно" представить все серьёзные последствия "атаки на Украину".

Пан Мельник составил и список "карательных мер": исключение России из членства в любых международных организациях, прекращение импорта российского газа, нефти, угля и других товаров, запрет на немецкие инвестиции в России, замораживание российских государственных активов за рубежом, включая банковские счета, отключение России от системы SWIFT.