Эксперт не верит в перспективы переговоров Путина и Зеленского по Донбассу

По мнению замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, никаких перспектив у переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским нет, равно как и планов создания отдельного формата прямых переговоров между двумя лидерами, так как рассуждения об этом являются "дешёвым пиаром" украинского президента.

Ранее Зеленский сообщил, что допускает возможность организации отдельного формата прямых переговоров с Путиным по вопросу Донбасса. По его словам, этого хотят и зарубежные партнёры Украины в ЕС и США.

По мнению Жарихина, Россия не пойдёт на участие в подобных переговорах, потому что своим согласием на них она признала бы себя стороной конфликта в Донбассе.

"С моей точки зрения, абсолютно никаких перспектив нет. То есть выход на переговоры с Зеленским по вопросу Донбасса значит признание России стороной конфликта. Она никогда себя не признает стороной конфликта. Следовательно, это опять игра в пиар, причем такой дешевый, который все на самом деле понимают. Все прекрасно понимают, что на этих условиях Путин никогда встречаться с Зеленским не будет", — рассказал эксперт РИА Новости.

Жарихин отметил, что со стороны Зеленского некрасиво изображать своё миролюбие и готовность к переговорам, против которых якобы выступает Путин. Он подчеркнул, что всем и так ясно, почему российский лидер не захочет разговаривать с Зеленским на таких условиях.

"Причина в том, что Россия — не сторона в конфликте. Россия требует, чтобы Зеленский в рамках минских соглашений вел переговоры с представителями республик ДНР и ЛНР, как это там и записано", — высказал свою точку зрения эксперт.

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