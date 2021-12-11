Эксперт Жарихин: слова Зеленского о возможном референдуме по Донбассу – пустые

По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, слова украинского президента Владимира Зеленского о возможном проведении референдума по Донбассу ничего не значат, и глава государства просто тянет таким образом время. Эксперта цитирует РИА Новости.

Жарихин призвал не искать логику в заявлениях Зеленского, потому что как политик с точки зрения психологии он сложный человек, который сейчас "мечется", не зная, что ему делать.

"Пусть попробует сформулировать вопрос референдума: "За что вы?". Здесь у него, я думаю, возникнут системные трудности. Он как бы изображает, что народ должен решить. Это перекладывание ответственности на людей. Он сам должен решить. Я так понимаю, этого решения от него требуют уже не только народ и не только Россия, но и американцы. Поэтому начинает метаться, вот, пусть народ решит", — отметил Жарихин.

Эксперт также выразил недоумение, что конкретно хочет выяснить Зеленский путём возможного референдума, напомнив, что формат всенародного голосования предполагает всего два ответа — "да" или "нет".

"Единственный содержательный вопрос на референдуме может быть, который Зеленский никогда не задаст, — "а нужно ли нам в сложившихся условиях освобождать Донбасс или оставить в покое и предоставить возможность развиваться самостоятельно?". Но он такой вопрос никогда не задаст", — заключил эксперт, назвав заявление украинского президента пустым и способом "потянуть время".

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