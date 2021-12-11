Польша обеспокоилась слишком "мягким отношением" Франции к России

Французские власти слишком "мягко" настроены в отношении России и избегают "решительных политических мер", говорится в официальном документе опубликованным польским институтом международных отношений при правительстве республики.

Так, по мнению польских аналитиков, президент Франции Эмманюэль Макрон решает все вопросы напрямую через диалог с российским лидером Владимиром Путиным и отделяет: "соперничество с Россией в Африке и оценку ситуации на Украине и в Белоруссии от отношений формата ЕС — Россия и НАТО — Россия".

"Французские власти избегают более решительной политики в отношении России, опасаясь реакции со стороны пророссийской оппозиции, ослабления позиции Франции по отношению к США и растущей роли НАТО", — цитирует выдержки из документа PISM RT.

По мнению аналитиков института, такой "политикой доброй воли" Россия может продолжить пользоваться исключительно в своих интересах. При этом усиливая "разногласия в Евросоюзе".

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