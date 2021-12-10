Слуцкий назвал "Саммит за демократию" США "ярмаркой лицемерия"

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил "Саммит за демократию", который организовал Вашингтон. Мероприятие проходит с девятого по десятое декабря.

По словам депутата, "саммит демократий" является "ярмаркой лицемерия". Слуцкий заявил, что США таким образом вмешиваются во внутренние дела стран, а также финансируют оппозиционеров и "независимые" СМИ с целью навязать суверенным государствам свои порядки. Американские власти используют подобные мероприятия, чтобы ввести противозаконные санкции в пользу Вашингтона, подчеркнул парламентарий.

"Факт в том, что ни США, ни их союзники не могут претендовать на звание проводников или профессоров демократии. Вся эта, с позволения сказать, сходка "демократизаторов" собрана исключительно в целях попытки реванша по установлению однополярного мироустройство", — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

Вместе с этим член Госдумы напомнил, как польские власти называли страну "вдохновителем демократии". На самом же деле Варшава не может справиться с миграционным кризисом, использует водомёты и слезоточивый газ по отношению к женщинам и детям, сказал политик.

"Очевидно, что никакой объединительной повестки у так называемого "саммита" нет, а без неё подобные начинания обречены на провал", — заключил парламентарий.

Ранее "Саммит за демократию" раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, подобные встречи представляют собой попытки США создать коалицию "своих против чужих".

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