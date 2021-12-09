МИД РФ о предложенной Байденом встрече с НАТО по Украине: "Ничего не решено"

Москвой пока не принималось каких-либо решений в связи с анонсированной президентом США Джо Байденом встречей по Украине с участием НАТО и РФ. Об этом сообщил журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он рассказал, что видел комментарий американского лидера по этому поводу, однако информации о том, что анонсированная Байденом встреча состоится, у него нет.

"На сегодня ничего не решено, и американские объявления, которые делаются в одностороннем порядке, не создают для нас новую реальность", — цитирует заявление замглавы министерства ТАСС.

По словам Рябкова, формат, в котором могла бы состояться подобная встреча, "подлежит обсуждению". Замминистра указал на существование ряда площадок, на которых можно обсудить связанные с Украиной вопросы "красных линий", о которых говорят в РФ.

Ранее Байден заявил журналистам о готовящейся встрече США и НАТО с РФ. По словам президента США, которые приводит РИА Новости, в ходе встречи предполагается обсудить, в частности, вопрос расширения НАТО на восток.

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