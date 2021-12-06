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WSJ: у Байдена не получилось выполнить его основное предвыборное обещание

Мир

Вследствие политики президента Джо Байдена позиции США в мировом масштабе ослабли, потому что глава государства оказался неспособен отстаивать интересы своей страны. Статья с таким мнением была издана в The Wall Street Journal.

WSJ: у Байдена не получилось выполнить его основное предвыборное обещание

Журналисты издания убеждены, что главы других мировых лидеров — Китая, России и Ирана — уже не относятся к президенту США с должной серьёзностью, потому что не чувствуют его силу по отношению к конкурентам.

"Байден пришёл к власти, пообещав жёстко выступить против Путина, в отличие от Трампа, но его действия были более слабыми. Он снял санкции США против газопровода "Северный поток-2" из России в Европу, хотя он на каждом шагу пытается ограничить добычу нефти и газа в США. Повышение мировых цен на энергоносители расширяет возможности Путина и Ирана", — написали авторы статьи.

Кроме этого, журналисты считают неверным, что Байден не хочет увеличивать продажи вооружения Украине. Также им не понравилось, что американский президент собирается обсудить с российским главой Владимиром Путиным основные проблемы внешней политики. Авторы убеждены, что после прошлой встречи двух лидеров Россия начала вести себя "агрессивнее".

Видеовстреча Байдена и Путина запланирована на 7 декабря.

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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