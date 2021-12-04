Экс-генпрокурор Украины сообщил о "чёрном списке Путине" - ключе к переговорам

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о якобы существующем "чёрном списке" президента России. По словам Луценко, этот "список" может стать "ключом" к переговорам между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

"Первый — Порошенко, второй — Турчинов, третий — Яценюк и так далее. Там все это стоит. Он идет по черному списку Путина, потому что иначе его не принимают туда, куда он так хочет", — высказался Луценко в эфире Пятого канала.

По его мнению, переговоры между лидерами двух стран могут начаться после того, как людей из "чёрного списка" арестуют. Откуда Луценко получил такие "данные", не уточняется.

"Список" этот выглядит следующим образом: "Первый — (Пётр) Порошенко, второй — (Александр) Турчинов, третий — (Арсений) Яценюк и так далее. Там всё это стоит. Он идет "по чёрному списку Путина", потому что иначе его не принимают туда, куда он так хочет".

"Он" — это нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Который, совершенно очевидно, не в ладах с вышеперечисленными деятелями.

Турчинов, напомним, был секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины, Яценюк некоторое время возглавлял правительство и "прославился" "Европейского вала" на границе с Россией.

Юрий Луценко зарекомендовал себя как человек и политик, заявлениям которого, мягко говоря, верить не стоит. К слову, высказался он насчёт "чёрного списка Путина" в эфире Пятого канала, который принадлежит Петру Порошенко. И воспринимать сказанное им стоит исключительно в рамках противостояния с нынешним президентом Украины.