Бывший генпрокурор Украины станет ведущим ток-шоу

Юрий Луценко, бывший генеральный прокурор и министр внутренних дел Украины, станет ведущим политического ток-шоу. Транслировать передачу будет украинский Пятый канал, принадлежащий бывшему президенту страны Петру Порошенко.

Шоу планируют посвятить "прогнозу развития событий, анализу ошибок власти и представлению альтернативного решения проблем Украины".

"Молчать не хочу и не буду! Буду говорить прямым текстом!" — заявил Луценко.