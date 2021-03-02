Юрий Луценко, бывший генеральный прокурор и министр внутренних дел Украины, станет ведущим политического ток-шоу. Транслировать передачу будет украинский Пятый канал, принадлежащий бывшему президенту страны Петру Порошенко.
Шоу планируют посвятить "прогнозу развития событий, анализу ошибок власти и представлению альтернативного решения проблем Украины".
"Молчать не хочу и не буду! Буду говорить прямым текстом!" — заявил Луценко.
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