Любопытная деталь замечена на "карте наступления" РФ на Украину

Любопытная деталь замечена на" карте наступления" РФ на Украину. Львов на немецкой карте "наступления на Украину" записан как Lemberg.

"Карта наступления" РФ на Украину, источник Bild

Немецкая Bild опубликовала карту "наступления России на Украину".

При этом, на карте Львов обозначен как Lemberg, указывает издание "Страна".

Так украинский город назывался в 1772–1918 годы, являясь столицей австрийской провинции — Королевства Галиции и Лодомерии, а языком администрации был немецкий.

Как рассказали изданию Bild источники в спецслужбах, на первом этапе ударом из Крыма и из Донбасса РФ, планирует взять под контроль весь юг Украины вплоть до границы с Молдовой и Румынией.

На втором этапе будет нанесён удар с северо-востока с целью овладения всей восточной Украиной по левому берегу Днепра.

На третьем этапе удар будет нанесён с севера, в том числе и со стороны Белоруссии — на Киев.

По прогнозам источников издания, украинская армия не сможет противостоять этому наступлению, а линия фронта может стабилизироваться лишь к западу от Киева.