Кучеренко: кабмин Украины будет вынужден обратиться к России за газом

Украинское правительство будет "вынуждено" обратиться к российскому "Газпрому" по вопросу голубого топлива. По словам депутата Верховной рады от фракции "Батькивщина" Алексея Кучеренко, случится это в течение полтора-двух месяцев.

Киев обратится за помощью России в том случае, если не удастся решить вопрос с белорусской электроэнергией.

"Я понял тактику "Слуг народа", когда они говорят, что мы перезимуем. Разумеется, если они допускают, что можно перезимовать за счёт электроэнергии из Белоруссии, они перезимуют. Я просто даю своё аналитическое видение, что совершенно не исключаю, что пройдёт полтора-два месяца — и украинское правительство будет просто вынуждено вести переговоры с российским "Газпромом" о прямом контракте на покупку газа", — пояснил парламентарий в эфире телеканала "Наш".

Кроме того, депутат отметил, что украинская энергетика "скатилась" в глубокий кризис за последние два года. Что позволяет предположить, что Киев не решит самостоятельно свои проблемы.

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