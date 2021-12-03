Байден рассказал о "настоящем президенте США"

Американский президент Джозеф Байден пошутил, что инфекционист Энтони Фаучи является "настоящим президентом", поскольку врач максимально вовлечён в деятельность Белого дома.

Байден начал выступление о стратегии властей США по борьбе с COVID-19 с аплодисментов доктору Фаучи, которого видит чаще, чем свою жену Джилл.

"Я видел доктора Фаучи чаще, чем свою жену, мы подшучиваем друг над другом. Смотрите, кто президент? Фаучи!" — сказал американский лидер, речь которого транслировал телеканал Fox News.

В ходе обращения Байден рассказал, что Вашингтон отправляет препараты против коронавируса в страны, которые "не очень дружелюбно" относятся к США. Однако "вакцинация мира" положительно отразится на стране, подчеркнул президент. Также он добавил: интересы своих граждан всегда на первом месте.

"Но вакцинация остального мира — это не просто моральный инструмент, моральное обязательство, которое у нас есть, на мой взгляд. Это то, как мы защищаем американцев", — заключил Байден.

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