Байден сообщил о своём новом плане борьбы с COVID-19

Президент США Джо Байден рассказал о своём новом плане борьбы с распространением коронавируса в стране зимой, сообщает РИА Новости.

"Сегодня я намерен объявить о нашем новом плане действий для борьбы с COVID-19 в зимний период. Он не включает возможности шатдауна и локдауна", — заявил Байден.

При этом президент США предлагает сделать акцент на расширении масштабов тестирования и вакцинации населения страны от новой коронавирусной инфекции.

Ранее психологи дали советы, как избежать споров в нынешней эпидемиологической ситуации. Они отметили, что сегодня бывает непросто сохранить отношения, если у близких людей разные взгляды на вакцинацию.

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