Споры по поводу вакцинации: названы шаги, как не поссориться с близкими

В нынешней эпидемиологической ситуации бывает непросто сохранить отношения, если у близких людей разные взгляды на вакцинацию. Психологи рассказали, как избежать споров.

Светлана Бояринова, семейный психолог, поделилась с Общественной Службой Новостей о том, как важно принимать решение о вакцинации против коронавируса самостоятельно.

"Некоторые люди осуждают другого человека, когда он поступает не так, как они считают верным. Это угроза их правоты, стабильности. Это вызывает много тревоги. И потому они пытаются больше людей на свою сторону склонить", — объяснила она.

Специалист порекомендовала не навязывать свою точку зрения другим. Не стоит всем говорить о том, что вы сделали прививку, есть пути избежать обсуждений на эту тему с противником вакцинации.

"Есть смысл сказать: "На эту тему мы разговаривать не будем, у меня своё тело — у вас своё. Я не заставляю тебя делать то, что сделал я", — посоветовала она.

Психолог Ольга Маркиянова заявила, что главное в этом вопросе — личные границы и уважение к себе. Во время разгорячённых споров по поводу вакцинации следует помнить, что нужно вести себя корректно. По мнению эксперта, если другой человек этого не делает, стоит подумать о том, почему вы позволяете такое отношение к себе.

Ранее стало известно, что в Севастополе провели флешмоб, призывающий не слушать антипрививочников. В рамках акции манекены врачей обращали внимание граждан на важность вакцинации против коронавируса.

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