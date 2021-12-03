Политолог указал на попытки Украины играть в плохого и хорошего полицейского

Российский и донецкий политолог, историк Владимир Корнилов заявил, что агрессия украинского президента Владимира Зеленского по отношению к ЛДНР и Крыму в послании Верховной Раде адресована такой же воинственной и угрожающей аудитории.

Специалист напомнил, что Зеленский говорил о силовом пути возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева и в своих речах хвалил украинскую армию, в то время как министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в тот же день исключал военное решение проблемы.

"Получается этакая игра в плохого и хорошего полицейского", — пояснил Корнилов, слова которого приводит "Свободная пресса".

По словам политолога, такое поведение украинских политиков наблюдается около восьми лет. В прошлом эту тактику применяли экс-президент страны Пётр Порошенко и бывший министр иностранных дел Павел Климкин, добавил эксперт. Как и в случае с Зеленским и Кулебой, по мнению Корнилова, один разговаривает со внутренней аудиторией, а другой обращается к внешней.

"Все месседжи, которые произносят украинские политики, делятся на две части, прямо противоположные друг другу. Причём, ни на Украине, ни на Западе это почему-то никого не смущает", — заключил специалист.

Ранее Зеленский в ходе обращения к Верховной Раде заявлял, что возвращение Крыма — это главная цель и философия страны. Также президент указывал на невозможность решить конфликт в Донбассе без украинской армии и прямого диалога с РФ.

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