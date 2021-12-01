Зеленский заявил, что главная цель и философия Украины — возвращение Крыма

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе послания Верховной Раде рассказал о ключевой цели и философии страны. По словам президента, Киев должен вернуть под контроль Крымский полуостров.

Как подчеркнул Зеленский, помочь вернуть "украинскую землю" может мероприятие "Крымская платформа". Из-за этой встречи крупнейших мировых политиков полуостров вновь стал частью мировой повестки дня, заявил президент. Также он добавил, что саммит скоро примут в резолюции Генассамблеи ООН. Теперь Киев сражается за Крым на международных площадках, использует документы, отметил украинский лидер.

"Мы боремся не за гектары, а за людей. За своих граждан. И приняли закон о коренных народах, закрепивший статус и права крымских татар. Мы боремся за нашу молодёжь и существенно упростили школьникам из Крыма и оккупированного Донбасса доступ к высшему образованию в Украине: без ВНО, безвозмездно, без ограничений в любой университет. Мы боремся за временно оккупированное сознание наших граждан, поэтому запустили вещание для ВТО", — заявил Зеленский с трибуны Верховной Рады.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что Крым стал частью России после референдума в 2014 году. Также глава республики поделился планами посетить полуостров.

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