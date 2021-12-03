Головченко анонсировал скорое введение Минском ответных санкций против Запада

Власти Белоруссии в ближайшее время примут ответные экономические санкции против Запада. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Роман Головченко.

"В ближайшие дни введём пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны", — цитирует главу правительства БелТА.

По словам Головченко, санкционный список, который планируют принять власти Белоруссии, будет "достаточно большим".

"Это уже будут не так называемые асимметричные меры и не формальные. Это будут экономические меры в ответ на то, какому давлению подвергаемся мы", — заявил премьер-министр.

Он отметил, что в Белоруссии несколько раз откладывали принятие ответных мер на санкции Запада, рассчитывая на его благоразумие, однако оно не было проявлено.

Накануне, 2 декабря, США, Канада, Великобритания и Евросоюз ввели новые санкции в отношении Белоруссии. В связи с этим президент республики Александр Лукашенко потребовал от правительства заняться выработкой антисанкционных мер "принципиально, без волокиты, чётко и по-военному".

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