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Санду сообщила о борьбе с российской пропагандой на ТВ Молдавии

Мир

Глава Молдавии Майя Санду сообщила, что специально созданный совет по телевидению и радиовещанию (СТР) будет эффективно бороться с российской пропагандой на каналах, которые транслируются в республике. Об этом пишет РИА Новости.

Санду сообщила о борьбе с российской пропагандой на ТВ Молдавии

Согласно отчёту Центра независимой журналистики Молдавии, на территории страны якобы ведётся активная российская пропаганда в эфире местных каналов, и эта пропаганда "угрожает стране".

"Как я поняла, вскоре у нас будет новый состав совета по телевидению и радиовещанию, у которого есть определённые законные инструменты и который должен не допускать пропаганду, обман и другие нарушения. Я очень надеюсь, что этот СТР будет объективным и эффективным", — сказала Санду.

Лидер Молдавии сообщила, что в стране начинается реформирование системы безопасности, которая будет также касаться и кибернетической безопасности.

Санду твёрдо намерена продолжать работать в этом направлении.

"Основная часть нашей деятельности зависит от работы СТР, после этого мы решим, справляется ли нынешнее законодательство с проблемой или необходимы изменения в области безопасности, проанализируем и сделаем выводы", — пообещала президент.

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"Нужно бороться с пропагандой". Майя Санду о возвращении российских СМИ в Молдову
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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