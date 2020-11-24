Молдавия: при президенте от Фонда Сороса любая страна обречена

Во втором туре президентских выборов в Республике Молдавия победила руководящий сотрудник Фонда Сороса Майя Санду. Молдавия сделала, возможно, последний выбор в своей недолгой истории. Не надо быть провидцем, чтобы предсказать дальнейшее развитие. Достаточно посмотреть на всего лишь двухлетние результаты деятельности простого "активиста-соросёнка" в Армении. Обо всем этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой в программе "Необычная неделя" рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

— Валерий, многие эксперты говорят, что евроинтеграция для бывших советских республик — путь к погибели. Очень тревожная и сложная ситуация сейчас в Молдавии. На недавних президентских выборах победила проевропейская Майя Санду. Как вы считаете, Молдавия тоже идёт в направлении всем известных граблей?

Санду и Пашинян — одного поля ягоды

— Нынешние выборы в Молдавии были не просто выбором между одним политиком и другим.

Это был по сути выбор цивилизованного пути дальнейшего развития государства и геополитического вектора. Возможно, это является даже ключевым моментом для существования Молдавии.

Глядя сегодня на Армению и Карабах, можно наглядно увидеть последствия недолгого правления ставленника Джорджа Сороса Никола Пашиняна.

— Он очень быстро все разрушил.

— А это естественно. Когда приходит агент Сороса, агент Запада и глобалистов, то он быстро приводит страну к разрушению и краху.

Майя Санду — один из руководителей Фонда Сороса в Молдавии. Молдавия станет первым постсоветским государством, где президент ранее руководил Фондом Сороса.

Все-таки Пашинян был просто активистом Сороса. А Санду занимала руководящий пост. Можно себе представить, что будет с Молдавией и, возможно, с Приднестровьем и попытками Молдавии решить приднестровскую проблему по соросовским лекалам.

Ну и, помимо этого, очевидно, что все, кто выбирал курс на сближение с Европой, все те восточноевропейские государства, которые принадлежали когда-то к советскому блоку или даже к СССР, оказались в крайне плачевном положении.

Далеко ходить не надо, взгляните на страны Балтии, когда-то процветающие, промышленно развитые, экономически находящиеся в топе советских экономик. И вот во что они превратились: просто в дымящиеся руины.

Неоколониализм Западной Европы в Восточной

Европа не воспринимает эти государства как ровню. Европейское цивилизованное высокомерие никуда не денется.

Для евробюрократов эти государства представляют собой своего рода колонии — пространства для экономической эксплуатации, куда можно сбывать свою продукцию, где нужно разрушить экономику, чтобы она не бросала вызов экономике локомотивов Европейского союза.

А жить эти колонии будут на кредиты — для этого и существует Международный валютный фонд, который предоставит кредиты, на которые они будут покупать европейские товары, а рассчитываться будут суверенитетом и собственными территориями. Так было везде.

И Молдавия не будет исключением. Она превратится в чистую европейскую колонию, пространство для эксплуатации, выкачивания из нее всех ресурсов.

Даже если бы западные страны поступали по-честному, у Молдавии и ей подобных стран не было бы шансов. В равных экономических условиях согласно экономическим законам, которые были установлены еще европейским экономистом Фридрихом Листом, бедные еще больше беднеют, а богатые еще больше богатеют.

Молдавия — следующая страна, которая будет высосана Европой. Она и так нищая, уже нечего высасывать. Там разворовано все что только можно олигархами типа Плахотнюка.

Европейские бонзы съедят Молдавию

— Знаменитый миллиард из бюджета…

— Да, и еще миллиард украдут. Каждый уважающий себя молдавский олигарх, политик высокого уровня считает своим долгом украсть миллиард у нищей Молдавии.

Это, кстати, является и предметом взаимных обвинений. Где миллиардами друг другу предъявляют такую претензию? В эту выборную кампанию Додону занижали рейтинг, приписывая и ему тоже кражу какого-то очередного миллиарда. Были и многие другие различные технологические ухищрения. Но очевидно одно, что ничего хорошего Молдавии при Санду и выборе европейского пути развития не светит.

Россия никаких экспансионистских устремлений не проявляла все эти 30 лет, не претендовала на молдавские независимость и суверенитет. При этом предлагала взаимодействовать экономически в вопросах безопасности, интегрироваться, развивать экономические связи, восстанавливать кооперационные связи, разрушенные при распаде СССР, и на основах взаимного уважения развиваться. Этого Европа не предлагает. Потому что с точки зрения цивилизованного европейского расизма Молдавия никогда не будет ровней таким европейским бонзам, как Германия, Франция, Италия и прочие.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев