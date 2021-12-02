Премьер Японии настаивает на решении вопроса с Курилами

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не оставляет попыток обсудить территориальный вопрос принадлежности Южных Курил. Так, на встрече с руководством города Немуро северной префектуры Хоккайдо, он заявил, что эту проблему нельзя оставлять потомкам.

Кисида отметил, что Япония готова подписать мирный договор с Россией, но только после обсуждения.

"Базовая позиция Японии заключается в разрешении вопроса вокруг Северных территорий и заключении мирного договора. И это — борьба со временем, и я бы хотел усиленно работать над разрешением этой задачи, не задумываясь даже на миг над тем, чтобы переложить её на плечи последующих поколений", — цитирует Кисиду РИА Новости.

Премьер подчеркнул: после того, как он занял свой пост, провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, стороны пришли к общему мнению, что вопросом мирного договора нужно "плотно заниматься" в рамках достигнутых соглашений.

Ранее Москва чётко дала понять, что территориальная принадлежность части Южного архипелага — вопрос решённый.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.