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Премьер Японии настаивает на решении вопроса с Курилами

Мир

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не оставляет попыток обсудить территориальный вопрос принадлежности Южных Курил. Так, на встрече с руководством города Немуро северной префектуры Хоккайдо, он заявил, что эту проблему нельзя оставлять потомкам.

Премьер Японии настаивает на решении вопроса с Курилами

Кисида отметил, что Япония готова подписать мирный договор с Россией, но только после обсуждения.

"Базовая позиция Японии заключается в разрешении вопроса вокруг Северных территорий и заключении мирного договора. И это — борьба со временем, и я бы хотел усиленно работать над разрешением этой задачи, не задумываясь даже на миг над тем, чтобы переложить её на плечи последующих поколений", — цитирует Кисиду РИА Новости.

Премьер подчеркнул:  после того, как он занял свой пост, провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, стороны пришли к общему мнению, что вопросом мирного договора нужно "плотно заниматься" в рамках достигнутых соглашений.

Ранее Москва чётко дала понять, что территориальная принадлежность части Южного архипелага — вопрос решённый.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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