Япония готова заключить мирный договор с Россией

Министерство иностранных дел Японии хочет решить вопрос с Курильскими островами и заключить мир с Россией. Напомним, что в Японии вступил в должность новый министр иностранных дел Йошимаса Хаяси, сообщает РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Японии обратили внимание на то, что протесты Токио по поводу посещения российскими официальными лицами Курильских островов не производят на Москву никакого впечатления.

13 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва отвергает заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что суверенитет Токио распространяется на Курильские острова.

Согласно позиции Токио, Россия должна передать Японии четыре южных Курильских острова — Шикотан, Итуруп, Кунашир и Хабомаи, поскольку они "оказались под суверенитетом азиатской страны после подписания соглашения между двумя странами в 1855 году".

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