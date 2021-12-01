Экс-секретарь СНБО Украины Турчинов призвал украинцев выйти на Майдан

Бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал всех украинцев, кому "не безразлична судьба" страны, выйти на Майдан в 19:00 (20:00 по Москве).

"Сегодня на Майдане в 19:00 собираются патриоты, чтобы не допустить предательства Украины в переговорах Путина с Зеленским и скатывания нашего государства до авторитаризма. Приезжайте, если вам не безразлична судьба Украины!", — написал Турчинов на своей странице в Facebook.

Ранее Александр Турчинов заявил, что российские военные могут использовать Белоруссию в качестве плацдарма для нападения на Украину.

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