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На Украине оценили слова Захаровой о стягивании в Донбасс 125 тысяч бойцов ВСУ

Мир

Председатель Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) Наталья Витренко прокомментировала Pravda.Ru заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Украина направила в Донбасс 125 тысяч военнослужащих — половину личного состава ВСУ.

На Украине оценили слова Захаровой о стягивании в Донбасс 125 тысяч бойцов ВСУ

Витренко не исключила наступление украинской армии, поскольку Запад именно этого и ждёт от Зеленского, который находит под руководством западных кураторов.

"У нашего президента Зеленского выхода другого нет. Дело в том, что Запад его для этого и держит президентом. Их очень устраивает Зеленский, потому что он президент войны. И президент от этого уже никуда отвернуться не может. Другое дело, как кто спровоцирует столкновение. Но Запад его заставляет это делать. И он никуда с этой колеи уже деться не может", — сказала председатель ПСПУ.

Она отметила, что в случае войны Армейские корпуса ДНР и ЛНР будут защищать независимость республик.

"ДНР и ЛНР, как я понимаю, будут защищать свою жизнь и свою независимость. Потому что они прекрасно понимают, что в такой Украине, которая стала после государственного переворота с 2014 года, места им нет", — заявила собеседница издания.

По словам Витренко, США вооружили Зеленского для войны с Россией и не дадут ему вести мирные переговоры.

"Я не знаю, когда это (столкновение. — Ред.) может произойти. Но то, что просто к этому ведут, для меня однозначно. Я не вижу сейчас возможностей для мирных переговоров. Зеленскому США и НАТО не позволят вести мирные переговоры. Его вооружили, его оставили на посту президента только для того, чтобы он обеспечил это столкновение", — подчеркнула политик.

Председатель ПСПУ убеждена, что НАТО использует народ Украины в качестве живого щита.

"Причем сам Запад на войну с Россией не пойдет. Они боятся ответного удара. А если пойдет Украина, то ответный удар будет по Украине. Их это вполне устраивает. Они сделали наш народ пушечным мясом. Их очень устраивает, что народ будет уничтожен, территория очистится", — добавила она.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти перевели в Донбасс 125 тысяч военных, половину личного состава армии страны.

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Стало известно, зачем Зеленский хочет ввести военное положение на Украине
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Любовь Степушова
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