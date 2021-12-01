Провокацией назвали в Белоруссии заявление Польши о стрельбе на границе

Заявление Минобороны о стрельбе с белорусской территории по прожекторам на границе из пневматического оружия является провокацией, заявили в Госпогранкомитете Белоруссии.

"Сообщение, размещённое 1 декабря в Twitter Министерства обороны Польши, является не более чем провокацией", — сообщает телеграм-канал погранкомитета.

В ведомстве отметили, что максимальная дистанция прицельного выстрела из пневматического оружия составляет менее 70 метров. При этом расстояние от белорусской границы до якобы повреждённых в результате стрельбы прожекторов больше этой дистанции. То есть повредить осветительные мачты с территории Белоруссии невозможно.

В погранкомитете сообщили также, что белорусские пограничники несут службу только с боевым оружием.

Как предположили в ведомстве, фейковая информация распространяется Польшей целенаправленно с целью отвлечения общественности от реальной ситуации на границе.

"Вероятно, польскую сторону не устраивает относительное затишье, и сейчас она нацелена на дальнейшую эскалацию напряженности на границе", — отмечается в сообщении.

Ранее Минобороны Польши заявило об обстреле из пневматического оружия осветительных мачт и повреждении прожекторов на границе возле Тересполя со стороны Белоруссии. В министерстве сообщили о причастности к инциденту белорусских силовиков. В связи с происшествием в Минобороны Польши планировалось вызвать военного атташе Белоруссии.

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