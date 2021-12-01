Минобороны Польши вызовет военного атташе Белоруссии из-за стрельбы на границе

Военного атташе Белоруссии планируют вызвать в Минобороны Польши из-за инцидента со стрельбой на границе. Об этом сообщил глава польского Минобороны Мариуш Блащак.

По его словам, возле Тересполя с белорусской территории обстреляли осветительные мачты, которые установили на границе польские военнослужащие. Министр заявил, что в результате обстрела, который вёлся из пневматического обстрела, были уничтожены установленные на мачтах прожекторы.

По мнению Блащака, к происшествию на границе причастны белорусские силовики.

"Провокации белорусских служб абсолютно неприемлемы. В министерство национальной обороны будет вызван атташе обороны для дачи объяснений по поводу инцидента в районе Тересполя", - цитирует главу Минобороны Польши РИА Новости.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил обеспокоенность обострением ситуации с мигрантами, пытающимися прорваться через белорусско-польскую границу. Глава государства высказал опасения по поводу возможности открытия огня нелегалами или белорусскими силовиками.

"Мы воспринимаем эту ситуацию как провокации, которые по нашим опасениям могут привести даже к эскалации насилия через открытие огня с белорусской стороны — мигрантами или белорусскими силами", - заявил Дуда.

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