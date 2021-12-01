Угрозы Лукашенко о возможном перекрытии транзита газа прокомментировали в Кремле

В Кремле надеются, что заявления белорусского президента Александра Лукашенко о возможной остановке транзита газа не станут препятствием для выполнения РФ обязательств перед потребителями этого топлива в ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент рассчитывает, что это никоим образом не приведёт к срыву выполнения наших обязательств перед европейскими получателями газа", — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, согласовывались ли заявления Лукашенко с властями РФ, Песков ответил отрицательно.

"Нет, это позиция по-прежнему президента Белоруссии, суверенного, независимого государства", — заявил представитель Кремля.

Песков напомнил комментарий российского президента по поводу высказываний Лукашенко о возможной остановке транзита газа. Владимир Путин выразил понимание жёстких заявлений белорусского президента, объяснив их давлением, оказываемым на Минск Западом.

"Белоруссия и президент Лукашенко становятся объектами беспрецедентного давления со стороны целого ряда западных стран, … что, конечно, не может не приводить к очень жесткой контрреакции со стороны Белоруссии", — привёл слова Путина представитель Кремля.

Ранее белорусский президент заявил о готовности остановить транзит энергоносителей в случае закрытия границ Польшей.

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