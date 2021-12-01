В МИД РФ обвинили Запад в применении средств гибридной войны против КНР и России

Заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков во время выступления на конференции "Форум мировой политики" рассказал о применении Европой и США методов гибридной войны против Китая и нашей страны.

Рябков перечислил следующие средства гибридной войны, которые западные политики используют в отношении КНР и России:

противозаконные односторонние санкции;

вмешательство во внутреннюю политику стран;

распространение фейков;

киберпреступления;

поддержание и обострение региональных конфликтов.

Как подчеркнул замминистра иностранных дел России, из-за данной западной политики общественность окажется под угрозой. Также на "размывание границы" между состоянием мира и войны влияет деградация культуры переговоров, отметил политик.

"Особую озабоченность вызывает эрозия механизмов контроля над вооружениями и обеспечения стратегической стабильности", — заключил Рябков, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала санкции США против РФ проявлением слабости Вашингтона. По мнению дипломата, на сегодняшний день ситуация изменилась из-за перемен в состоянии экономики, гуманитарной сферы. Американские власти выбрали нелегитимные методы воздействия, заявила Захарова.

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