Захарова назвала санкции США против РФ проявлением слабости Вашингтона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что санкции американских властей по отношению к России больше не являются проявлением силы.

Как подчеркнула дипломат, в наше время из-за экономики и гуманитарной области, политических наук, санкции США против России нельзя назвать показателем силы.

"По-моему, уже не требует дополнительных доказательств тот факт, что когда ты применяешь незаконные средства воздействия, когда ты не используешь широкую планку законных возможностей для ведения конкуренции, ты проявляешь слабость", — объяснила Захарова в программе российского журналиста Владимира Соловьёва.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что, вероятно, американские власти используют фейки о планах Москвы захватить Киев как прикрытие для внедрения новых санкций против нашей страны. Вместе с этим Патрушев отметил, что необоснованных передвижений военных сил РФ нет, как и внезапных учений у границ с Украиной. Эту информацию подтверждал секретарь СНБО Алексей Данилов. Однако Киев решил выбрать другую стратегию, чтобы увеличить военные расходы, сказал секретарь Совбеза.

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