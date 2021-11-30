В Совбезе объяснили транслируемые Западом фейки о вторжении РФ на Украину

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, для чего Европа и США распространяют ложные данные о планах Москвы вторгнуться на территорию Украины.

Патрушев предположил, что дезинформация нужна Западу как повод для введения новых санкций против нашей страны. При этом секретарь Совбеза указал на отсутствие беспричинных передвижений армии России и неожиданных учений рядом с границами Украины. Об этом сообщали представители украинской власти, в числе которых секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявлял, что проверка не выявила подозрительной активности российских военных около чужой территории.

"Затем, видимо, после получения соответствующих инструкций, заняли иную позицию, способствующую Киеву увеличивать военные расходы, провоцировать напряжённость на востоке страны, в нарушение Минских соглашений регулярно обстреливать территории ДНР и ЛНР, в том числе с помощью ударных беспилотников, артиллерии и другого тяжёлого вооружения", — объяснил Патрушев в интервью "Российской газете".

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления о планах Кремля захватить Киев. Как подчеркнул глава РФ, ложная информация о вводе войск на территорию Украины поступала ещё в начале 2021 года, но это так и не произошло. Путин посоветовал улучшать отношения с соседними государствами, чтобы не испытывать чувство угрозы.

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