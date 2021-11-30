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Власти Швеции объяснили, почему они не хотят вступать в НАТО

Мир

Новый премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что страна не собирается становиться частью военно-политического блока НАТО.

Власти Швеции объяснили, почему они не хотят вступать в НАТО

По словам премьер-министра, свобода Швеции от подобных альянсов положительно влияет на обстановку в стране и укрепляет безопасность в Северной Европе. Поэтому власти не хотят подавать заявку на членство в такую организацию. Вместе с этим Андерссон подчеркнула, что Стокгольм не станет игнорировать катастрофу или атаку на государство Европейского союза.

"Мы ожидаем, что эти страны будут действовать таким же образом, если пострадаем мы сами. ЕС является важнейшей ареной внешней политики и безопасности Швеции. Наше текущее председательство в ОБСЕ даёт Швеции возможность защитить порядок европейской безопасности", — сказала политик, слова которой передаёт ТАСС.

Также премьер-министр обратила внимание общественности на расширение сотрудничества Швеции в сфере обороны с Финляндией и другими странами. Правительство работает над созданием новой стратегии национальной безопасности, сообщила Андерссон.

Вместе с этим политик назвала США "вновь конструктивным партнёром" в таких сферах, как:

  • климат,
  • пандемия коронавируса,
  • защита демократии.

Североатлантический Альянс основан в 1949 году властями США. Причиной этого союза послужило желание Европы защититься от влияния СССР. Изначально в организации состояли 12 стран, на сегодняшний день в неё входят 30 государств.

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Нападёт ли НАТО на Россию и боятся ли они нас? (КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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