В НАТО заявили, что не станут воевать ради Украины

Генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг напомнил о разнице между поддержкой альянсом стран-союзниц, которые в него входят, и помощи другим партнёрам.

На пресс-конференции в Риге генсек НАТО подчеркнул, что альянс, исходя из пятой статьи его устава, гарантированно защищает страны-члены. При этом украинских властей политик назвал просто "партнёрами".

"Это партнёр, которого мы высоко ценим, мы предоставляем ей (Украине. — Прим. ред.) политическую и практическую поддержку", — отметил Столтенберг, слова которого приводит "Интерфакс".

Ранее тему защиты Украины от вторжения России обсуждали западные политики и СМИ. Президент нашей страны Владимир Путин отметил, что о захвате Москвой Киева говорили ещё в начале этого года, однако это так и не случилось. Лидер отметил, что для избавления от чувства угрозы украинским властям надо наладить отношения с соседями.

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