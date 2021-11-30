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В НАТО заявили, что не станут воевать ради Украины

Мир

Генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг напомнил о разнице между поддержкой альянсом стран-союзниц, которые в него входят, и помощи другим партнёрам.

В НАТО заявили, что не станут воевать ради Украины

На пресс-конференции в Риге генсек НАТО подчеркнул, что альянс, исходя из пятой статьи его устава, гарантированно защищает страны-члены. При этом украинских властей политик назвал просто "партнёрами".

"Это партнёр, которого мы высоко ценим, мы предоставляем ей (Украине. — Прим. ред.) политическую и практическую поддержку", — отметил Столтенберг, слова которого приводит "Интерфакс"

Ранее тему защиты Украины от вторжения России обсуждали западные политики и СМИ. Президент нашей страны Владимир Путин отметил, что о захвате Москвой Киева говорили ещё в начале этого года, однако это так и не случилось. Лидер отметил, что для избавления от чувства угрозы украинским властям надо наладить отношения с соседями.

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Война с НАТО близко и придёт с Украины?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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