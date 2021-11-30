Условие обсуждения с Киевом транзита российского газа назвали в Кремле

Вопрос продолжения транзита российского газа через Украину может обсуждаться лишь после нахождения "Газпромом" покупателей на это топливо. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил высказывание Владимира Путина о том, что для осуществления транзита чего-либо нужно сначала это что-то продать конечным покупателям в Европе.

"Вот пока "Газпром" не определится по этой линии, то, соответственно, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь. Сначала нужно газ продать", — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил СМИ об отсутствии взаимодействия с РФ по теме заключения нового соглашения на транзит газа.

"Нет ничего, даже намёка, официальных или неофициальных переговоров. … Русские не хотят начинать эти обсуждения ", — цитирует Витренко РИА Новости.

Срок действующего контракта на транзит российского газа по украинской территории истекает в 2024 году. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял о готовности РФ продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, если это будет экономически целесообразно и Украина сможет обеспечить приемлемое техническое состояние газотранспортной системы.

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